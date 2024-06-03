Раскрыты подробности жизни избитой из-за ненакрытого обеда девушки Избитая из-за ненакрытого обеда в Путилково девушка не может уйти от мужа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избитая из-за ненакрытого обеда в подмосковном Путилково девушка не может уйти от мужа, заявила в беседе с NEWS.ru соседка и подруга пострадавшей. Собеседница издания подчеркнула, что ее приятельница уже несколько раз писала заявления в полицию, но позже приходила и забирала их.

Она уже не раз писала заявление, либо соседи писали заявления на него в полицию. Но проходило несколько часов, и она бежала в отдел полиции забирать это заявление. Так будет и в этот раз. Не понимаю, почему она не может уйти, боится или эмоциональная привязанность, — отметила женщина.

Она уточнила, что до этого мужчины у нее был другой муж. По ее словам, все было хорошо, но они в итоге развелись. У пострадавшей есть дети от предыдущего брака, отметила соседка. Женщина подчеркнула, что новый мужчина сначала красиво ухаживал за ее подругой, но практически сразу же начал избивать.

Также он пьет. Выгоняет ее из дома. Лично я верю в то, что он мог ее избить за то, что она обед не приготовила. Он считает, что она должна сидеть дома, дети должны взять его фамилию, все должны его слушаться. Постоянный ор из этой квартиры, — добавила подруга избитой.

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