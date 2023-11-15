Раскрыты подробности убийства российской блогерши сыном дипломата KP.RU: сын дипломата заманил блогершу Слабкову в подъезд и зарезал

Фото: vk.com/slabkovwa

Анастасия Слабкова

Сын дипломата обманом заманил возлюбленную блогершу Анастасию Слабкову в подъезд и несколько раз ударил ножом, от чего девушка скончалась, сообщает KP.RU. По данным издания, преступник написал девушке сообщение от имени курьера, который должен был доставить подарок, пострадавшая поверила и вышла из квартиры.

Инцидент произошел 12 мая. 22-летняя Слабкова сказала бабушке, что к ней приехал курьер, поэтому нужно выйти к нему. Спустя несколько минут женщина услышала крики внучки, но не смогла открыть дверь квартиры, потому что ее кто-то держал. Когда пенсионерка смогла выйти в подъезд, она обнаружила Анастасию, сидящую на полу и прикрывающую ножевое ранение на шее, в это время по лестнице побежал мужчина.

Женщина вызвала скорую, но врачи не смогли спасти девушку. Родные потерпевшей сразу рассказали правоохранителям о том, кто мог совершить преступление. Им было известно, что блогерше угрожает поклонник, который постоянно требовал встречи с ней.

Злоумышленника арестовали в тот же день на станции метро «Кузнецкий Мост». Выяснилось, что задержанный — сын экс-советника заместителя посла РФ в одной из стран Азии. По данным KP.RU, со Слабковой молодой человек познакомился в соцсетях в декабре 2022 года. Солнечногорский суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее суд отправил в СИЗО школьника из Екатеринбурга, который зарезал возлюбленную и ее мать. По предварительным данным, в момент двойного убийства он находился под действием наркотических веществ.