Раскрыты подробности убийства бойца ММА Мутаева в Махачкале СКР: боец ММА Мутаев скончался от огнестрельных ран по пути в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боец смешанного стиля (ММА) Магомедрасул Мутаев, выступавший в промоушене Fight Nights, был убит из огнестрельного оружия возле жилого дома, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. 21-летний спортсмен скончался от полученных ран в карете скорой помощи. Нападавший выстрелил в Мутаева не менее семи раз, он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ.

31 января 2024 года в вечернее время неустановленное на данный момент лицо, вооружившись огнестрельным оружием, находясь возле жилого дома, расположенного по улице Гапцахской в городе Махачкале, произвело в 21-летнего местного жителя не менее семи выстрелов, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 31 января на улице Гапцахской, когда вооруженный человек подошел к спортсмену со спины возле его дома и несколько раз выстрелил из пистолета. По информации Telegram-канала Mash, в результате стрельбы одна из пуль попала Мутаеву в голову, он скончался по пути в больницу.

Telegram-канала Mash Gor писал, что предполагаемым убийцей Мутаева является 18-летний Надырхан К. По данным канала, предположительной причиной совершения преступления стала месть. Авторы Mash Gor написали, что около месяца назад спортсмен и его друзья избили Надырхана К. и облили зеленкой.