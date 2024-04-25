Раскрыты подробности создания «защитного купола» в Запорожской области МО: «защитный купол» из систем ПВО создается в Запорожской области

Фото: МО РФ

Над территорией Запорожской области создается защитный купол противовоздушной обороны с использованием комплексов С-300, «Панцирь» и других систем, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что в данной области фиксируется активное радиоэлектронное и огневое противодействие ВСУ, передает РИА Новости.

Подразделения ПВО обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника. В частности, расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 в связке с другими средствами ПВО создают защитный купол на всей территории Запорожской области, — указано в заявлении.

Также сообщается, что в рамках противодействия используются ЗРК «Бук-М2», отличающиеся высокой мобильностью. Данные комплексы предназначены для поражения самолетов и вертолетов противника, а также способны перехватывать ракеты, управляемые авиабомбы и другие летательные объекты. Для подавления беспилотников используются системы «Панцирь».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России разрабатываются новые системы комплекса С-500, первые образцы в двух модификациях поступят на вооружение российской армии в течение 2024 года. По словам министра, армия России также возьмет на вооружение ЗРК С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и РЛС нового поколения.