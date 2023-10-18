Раскрыты подробности расследования кровавого убийства в Иркутске Следователь Самсонов: цветок на окне помог раскрыть двойное убийство в Иркутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двойное убийство мужчины и его матери, совершенное в Иркутске в январе 2023 года, могло остаться нераскрытым, так как преступник тщательно замыл улики, однако следы остались на листьях комнатного растения, рассказал в беседе с «КП-Иркутск» следователь-криминалист Максим Самсонов. По его словам, это и помогло правоохранителям выйти на след убийцы.

Как рассказал следователь, в январе в полицию поступило заявление о пропаже 87-летней жительницы Иркутска и ее неоднократно судимого 58-летнего сына. При осмотре их жилья участковый обратил внимание на странные потеки на листьях комнатного растения. Это оказались следы крови.

Мы увидели, что такие же потеки есть на полу за столом, а также за дверью на кухне, <...> на пороге, на смесителе и на стене за ванной. Источник криминалистического света также показал, что полы в квартире явно были замыты, — пояснил Самсонов.

Экспертиза показала, что кровь принадлежит пропавшим хозяевам квартиры. Следователи сделали вывод, что речь идет о двойном убийстве, после которого преступник тщательно убрал за собой. Кроме того, криминалисты обратили внимание на неприятный запах из ванной и на замерзшие цветы на подоконнике. Следователи предположили, что тела убитых были расчленены, а окна преступник открывал для проветривания.

Отпечатки пальцев убийцы были обнаружены на вантузе в ванной, продолжил Самсонов. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Бурятии. Следователи выяснили, что незадолго до убийства он приехал в Иркутск на поезде. Подозреваемого задержали, у него оказались часы убитого и чеки из комиссионных магазинов.

По словам следователя, на допросе убийца признался, что нанес хозяину квартиры 28 ударов ножом из-за возникшего конфликта. Мать убитого он также зарезал как свидетеля расправы. После этого он расчленил тела, упаковал их в мешки для мусора и по очереди вывез на такси. Затем вернулся в квартиру и тщательно замыл место преступления.

Он был крайне удивлен тому, что нам удалось его найти. Преступление было раскрыто благодаря тщательному осмотру места происшествия, — рассказал следователь.

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