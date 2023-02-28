Раскрыты подробности падения БПЛА в Подмосковье Источник: в результате падения БПЛА в Подмосковье никто не пострадал

Фото: Социальные сети

Обломок от упавшего БПЛА UJ-22 Airborne

В результате падения беспилотника на территории Московской области никто не пострадал, разрушений нет, заявил в разговоре с NEWS.ru источник в газораспределительной подмосковной станции в районе Коломны, где и упал БПЛА. По словам инсайдера, произошедшее не привело к разрушениям. Источник подчеркнул, что аппарат зацепился за ветки дерева и рухнул.

Разрушений нет, пострадавших нет. Упал, да, действительно. Точно время не скажу. БПЛА просто упал, зацепился за ветки и рухнул. Одно крыло оторвалось, — рассказал собеседник на станции.

Дрон упал рядом с газовой компрессорной станцией «Воскресенск», как подтвердили в ее руководстве URA.RU. Происшествие никак не повлияло на работу объекта, заявили представители подразделения «Газпрома». Журналистам ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что беспилотник был зарубежным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что беспилотник упал в городском округе Коломна вблизи деревни Губастово. Глава региона написал в своем Telegram-канале, что вероятной целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Воробьев сообщил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

По словам губернатора, выяснением обстоятельств занимаются ФСБ и другие компетентные органы. Он заверил, что безопасности жителей ничто не угрожает.