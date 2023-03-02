Раскрыты подробности отравления ребенка после дезинсекции в Подольске Отец пострадавшего после травли тараканов в Подольске мальчика рассказал о снятии врачами отека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Подольск врачам удалось снять отек Квинке у ребенка, отравившегося после проведенной дезинсекции тараканов в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, рассказал отец пострадавшего. В беседе с «360» он отметил, что мальчик остается под наблюдением врачей.

В данный момент отечность снята, он находится под наблюдением врачей, — сообщил мужчина.

Он уточнил, что мальчик находился дома вместе с матерью, когда почувствовал себя плохо. После приезда отца ребенок вместе с матерью спустился на улицу, где и ожидали приезда скорой помощи. По словам мужчины, оперативные службы быстро среагировали на вызов.

Все службы оперативно сработали, никаких нареканий нет. Сразу же подъехала скорая, и спасатели, и полиция. Все очень чутко отнеслись, внимательно слушали, никаких претензий нет, — отметил мужчина.

Ранее стало известно, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. За помощью помимо родителей пострадавшего мальчика также обратились пятеро взрослых. Как стало известно, после травли тараканов в магазине, расположенном на первом этаже жилого пятиэтажного дома, по подъезду распространился резкий химический запах.