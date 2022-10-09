Раскрыты подробности о заказчике взорвавшейся в Крыму фуры РЕН ТВ: заказчик перевозки у взорвавшейся на Крымском мосту фуры был посредником

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту

Компания «ТЭК-34», заказавшая перевозку пленки у водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры, выполняла функции посредника между заказчиком, грузополучателем и водителем, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, непосредственному заказчику было важно, чтобы товар доставили на полуостров утром 8 октября.

Со слов представителя этой компании, грузополучателю было очень важно, чтобы груз доставили в Симферополь рано утром 8 октября <...>. Махир Юсубов вез груз согласно расписанию и без задержек. Однако заказчики переживали за выполнение сроков, — говорится в публикации.

Телеканал со ссылкой на анонимного представителя посредника также утверждает, что тот, пытаясь дозвониться до заказчика, якобы услышал автоответчик на языке, «похожем на украинский», однако, его это не смутило.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что водитель взорвавшегося 8 октября на Крымском мосту грузовика Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он мог быть на Крымском мосту 7 октября, но остановился поспать в нескольких километрах от него.

Издание поясняет, что такой заказ шофер нашел на бирже, где клиенты ищут перевозчиков. В документах на груз говорилось о пленке весом в 21 тонну, которая была уложена на палеты. Перевозка такой продукции оценивалась в 48 тысяч рублей.