Раскрыты подробности о состоянии детей, потерявшихся в лесу на Урале Найденные в лесу Свердловской области дети находятся в состоянии средней тяжести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние детей, которых утром 8 июня обнаружили в лесу Свердловской области после четырех дней поисков, оценивается как средней степени тяжести с признаками обезвоживания, сообщил их лечащий врач Дилшод Гиëев. По его словам, которые приводит пресс-служба регионального Минздрава, сейчас пострадавшие находятся в палате интенсивной терапии. Ведомство также показало кадры их эмоциональной встречи с близкими.

Дети доставлены бригадой скорой медицинской помощи, госпитализированы в палату интенсивной терапии. Состояние средней тяжести, в сознании, адекватные, гемодинамически стабильные. Установлены на учет в центр медицины и катастроф. Проводится весь спектр медицинского обследования, — сказал он.

Региональное МВД заявляло, что вечером 4 июня 12-летний Григорий и его родная 10-летняя сестра Виктория вместе со своим дедушкой 1957 года рождения и двумя собаками породы бигль ушли порыбачить на реку Липка Слободо-Туринского района. Ночью компания заблудилась и переночевала под открытым небом.

Утром 5 июня семья разделилась на две группы и отправилась в разные стороны. Пожилой мужчина около 22:00 того дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, но дети — нет.

Утром 8 июня МЧС России сообщило, что пропавшие ранее в лесу дети — брат и сестра Гриша и Вика найдены живыми. Вместе с ними были две их собаки породы бигль.