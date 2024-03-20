Раскрыты подробности о подростке, напавшем на школьника из-за сухариков Одноклассница Екатерина: ударивший сверстника ножом школьник странно себя вел

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Ударивший одноклассника ножом ученик школы № 21 в подмосковном Раменском в последнее время странно себя вел, рассказала NEWS.ru ученица этого учебного заведения Екатерина. По ее словам, он не общался с одноклассниками, грубил и стал получать плохие оценки. Она отметила, что из-за этого в школу вызывали его родителей.

Они мои одноклассники. Про конфликт из-за сухариков не знаю, просто этот мальчик, который ударил ножом, стал в последнее время странно себя вести. <...> А про этот случай позже узнали. Что он после школы его подкараулил и ударил ножом, — говорит девочка.

Ранее сообщалось, что конфликт между сверстниками произошел на уроке из-за сухариков. В него пришлось вмешаться классному руководителю. Когда дети возвращались домой, один из них ударил другого ножом. В результате восьмиклассник получил серьезное ранение в область живота и был доставлен в реанимацию. Нападавший же пошел домой есть суп.

До этого в Новосибирске задержали 26-летнего местного жителя, который бросался на прохожих с ножом, чтобы обокрасть их. По данным полиции, добычей злоумышленника стал пакет со сливками, на действия подозреваемого пожаловались два человека. Мужчину задержали, ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.