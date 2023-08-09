Поставщика газа для взорвавшегося дома в Дагестане ловили на 394 нарушениях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Газпром межрегионгаз Махачкала», снабжавшая взорвавшийся дом в Махачкале, имеет 394 нарушения за шесть лет, сообщает Daily Storm. По данным издания, в 2017 году специалисты МЧС России выявили у 15 нарушений только за одну проверку. Выяснилось, что сотрудники газоснабжающей фирмы не были обучены мерам противопожарной безопасности.

Помимо низкого уровня обучения сотрудников фирмы, проверка также выявила отсутствие огнетушителей в доступных местах, а также эвакуационных выходов и пожарных извещателей. Были ли исправлены все эти недостатки — неизвестно.

41 нарушение также было выявлено в работе управляющей компании. Осенью 2021 года надзорные органы сделали ей замечание за отслоение краски на стенах дома № 2 по улице Айвазовского, где и произошел взрыв. Кроме того, в некоторых стеклах отсутствовали окна, а подвал и подъезд были загрязнены и затоплены.

Взрыв в Махачкале прогремел утром 9 августа. По предварительным данным, в доме взорвался газ. Пожарные эвакуировали подъезд, в котором произошел взрыв, предположительно, есть угроза обрушения. Из-под обломков достали двоих детей.