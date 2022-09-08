Раскрыты подробности о фигуранте дела резонансного убийства в Ялте Одноклассница фигуранта дела об убийстве в Ялте Гонтаренко рассказала о его агрессивном нраве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Одноклассница Кирилла Гонтаренко, подозреваемого в резонансном убийстве в Ялте, сообщила, что мужчина со школьной скамьи часто ввязывался в драки. Во время разговора с «Lenta.ru» она призналась, что вместе с Гонтаренко они учились в Стройгородке в Гаспринской общеобразовательной школе №1. Девушка рассказала, что уже в 16 лет буйный однокашник убил человека.

Он отсидел восемь лет из десяти, после этого непонятно как оказался на доске почета в городском совете. При этом он держал в страхе всю Гаспру и Стройгородок, — заявила она.

Помимо этого, девушка сообщила, что лично была знакома с убитым Сергеем Суховым. Она охарактеризовала его как мирного и спокойного парня.

Очень жалко маму и бабушку, единственный сын — добавила она.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 5 на 6 сентября. 34-летний Сухов распивал алкоголь вместе со своими знакомыми — 37-летним Владимиром Киковцом и командиром взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» Гонтаренко. По словам очевидцев, внезапно между мужчинами завязалась драка. Предполагается, что Киковец и Гонтаренко в течение 15 минут избивали Сухова руками и ногами, после чего положили в машину и увезли в неизвестном направлении.