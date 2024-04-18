Раскрыты подробности нападения с ножом на девушку в Геленджике Напавший на девушку с ножом в Геленджике мужчина не выдержал ее провокаций

Девушка, на которую в Геленджике напал сожитель с ножом, долго время выводила его на конфликта и отправляла оскорбительные сообщения его сестре, сообщил NEWS.ru друг задержанного. При этом мужчина не оправдывает поведение друга, но отмечает, что у девушки уже был другой партнер, который звонил мужчине в состоянии опьянения и угрожал.

Руслану названивал один из молодых людей его жены, который был в состоянии наркотического опьянения, также он угрожал Руслану. Девушка постоянно провоцировала моего друга, манипулировала им с помощью детей, которых он очень любит. На утро он пришел спокойно поговорить и разобраться во всей ситуации, жена продолжала его выводить на конфликт. Еще она отправляла оскорбительные сообщения его сестре. <...> Я думаю, он сделал это неосознанно и в состоянии аффекта, хоть такие поступки и нельзя оправдать, — рассказал друг задержанного.

Мужчина утверждает, что знает подозреваемого с детства. По его словам, пострадавшая когда-то привела к нему в дом рожденных от него детей и сказала, что они ей не нужны. Ради них тот работал на двух работах. Сейчас он утверждает, что девушка продолжает вести обычную жизнь.

Все сейчас говорят, что эта девушка подключена к аппарату ИВЛ, но на самом деле она уже чувствует себя хорошо, сидит в социальных сетях, живет как раньше, — утверждает друг нападавшего.

Ранее в селе Селедково Красноярского края 46-летний мужчина зарезал 52-летнюю сожительницу из-за того, что она выпила весь алкоголь дома. При этом мужчина попытался скрыть убийство. Он переодел женщину в чистую одежду и уложил в кровать, после чего на утро сообщил соседям о ее смерти. Прибывшие на место правоохранители заподозрили, что смерть носит криминальный характер.