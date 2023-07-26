Раскрыты подробности нападения с амбулаторной картой на лора в Татарстане Врач из Альметьевска после нападения на нее в больнице рассказала, что эмоционально подавлена

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Отоларинголог детской больницы в Альметьевске подверглась нападению мужчины: отец девочки ударил врача амбулаторной картой по голове. В тот день она вела прием без медсестры, так как та находилась в отпуске. В разговоре с «360» лор уточнила, что физических травм и ушибов она не получила, но эмоционально подавлена из-за произошедшего.

В принципе, ничего серьезного. Удар был по голове амбулаторной книжкой. Она плотная, но никаких ушибов, травм нет. Однако мое психологическое состояние не очень хорошее. <...> Я сейчас была у психолога, потому что я со вчерашнего дня ничего делать не могу. Я не знаю, как я буду работать, мне кажется, не смогу, — рассказала отоларинголог.

По словам пострадавшей, на амбулаторный прием записи не было, принимались только пациенты с экстренными случаями. В какой-то момент в кабинет зашел мужчина с дочерью. Он не был записан на прием, рассказал, что девочке прокапали специальные капли от растворения серных масс, и заявил, что врач должна проверить ребенка, отметила лор. Пострадавшая пояснила ему, что запись закрыта, а без талона она не может осмотреть девочку, так как это не экстренная ситуация. Тогда отец при ребенке ударил ее амбулаторной картой, а после заблокировал дверь и не хотел выпускать.

Когда я пыталась их остановить на лестничной площадке, говорила, что вызову полицию, что это не нормальное поведение, — поделилась врач.

В ответ на это мужчина стал угрожать, что тоже напишет на лора заявление, и сказал, что у него больное сердце, а врач его довела. Пострадавшая также подчеркнула, что отец ребенка заявил, что платил врачу деньги, поэтому она должна была принять девочку. Позже отоларинголог выяснила, что год назад его дочь действительно приводили по платной записи. Пострадавшая добавила, что полицейские взяли у нее показания.

В Подмосковье ранее 51-летнюю сотрудницу Ашукинской городской больницы задержали за подготовку убийства бывшего мужа. Врач-терапевт заказала убийство бывшего супруга, который работал педиатром в той же больнице. Исполнителем оказался подставной полицейский.