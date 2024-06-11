Раскрыты подробности нападения пятиклассника на подростка с ножом Ударивший ножом подростка школьник в Подмосковье давно с ним конфликтовал

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятиклассник, ударивший ножом 13-летнего подростка в Подмосковье, давно с ним конфликтовал, рассказала NEWS.ru мать одноклассника пострадавшего. Собеседница издания отметила, что учителя об этом знали, но воспринимали все как шутку. По словам женщины, никто не ожидал подобного исхода.

Самые обычные дети. Бегают по школе, кричат, как и все остальные. 11-летний парень, конечно, более задиристый. Но никто бы и не подумал, что он на такое способен. Они вдвоем нормально учатся, у них хорошие семьи. Педагоги замечали конфликт среди детей, но все всегда воспринималось как шутка. Наверное, поэтому все дошло до такого, — рассказала собеседница издания.

По информации SHOT, пятиклассник пырнул школьника ножом за то, что тот дразнил его за длинные волосы. Пострадавшего доставили в реанимацию, ему потребовалось переливание крови. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В деревне Чердынь Пермского края подросток ранее избил 11-летнего мальчика, а его сверстники сняли издевательства на видео и выложили в Сеть. Мать пострадавшего обратилась в полицию. Известно, что мальчика избили на местной остановке. Все подростки, причастные к происшествию, установлены.