Раскрыты подробности взрыва газа в жилом доме под Казанью Источник NEWS.ru: волна от взрыва газа под Казанью дошла до соседней улицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волна от взрыва газового баллона в жилом многоквартирном доме в селе Усады под Казанью дошла до соседей улицы, рассказал NEWS.ru очевидец произошедшего. По его словам, взрыв был очень сильным. Несколько человек пострадали, некоторые находятся в критическом состоянии, уточнил собеседник издания. Мужчина отметил, что на месте происшествия работают спецслужбы. Как он сообщил, хлопок произошел в квартире, где давно отключили газ.

Взрыв был очень сильным, волна докатилась аж до соседней улицы. Очень много спецслужб работают на месте. Соседи мужчины рассказали мне, что ему давно отключили газ, поэтому газовый баллон и взорвался. Насколько я знаю и видел, есть люди в критическом состоянии, с ожогами, — уточнил мужчина.

На место происшествия прибыл глава района Ильдус Зарипов. В своем Telegram-канале он заявил, что в настоящее время определяется место для временного размещения жильцов. По его словам, в результате происшествия пострадали два человека, их доставили в республиканскую больницу.

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