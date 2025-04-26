Раскрыты огромные потери ВСУ в Курской области Герасимов: ВСУ потеряли в боях под Курском более 76 тысяч солдат

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ

Вооруженные силы Украины потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч солдат убитыми и ранеными, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Выступление генерала перед президентом РФ Владимиром Путиным опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

Общие потери формирований ВСУ составили более 76 тысяч человек. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше. Уничтожено свыше 7,7 тысячи единиц военной техники, — подчеркнул Герасимов.

Сегодня, 26 апреля, российская армия освободила последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Таким образом, операция по освобождению региона от ВСУ полностью завершена, добавил начальник Генштаба. По словам Герасимова, Украина провалила планы по созданию стратегического плацдарма и срыву наступления ВС РФ в Донбассе.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей региона с освобождением территории от украинских подразделений. По его словам, местные жители долго ждали этого момента и верили в победу российских военнослужащих.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказ ВСУ вторгнуться в Курскую область, хотел захватить Курскую АЭС и шантажировать ее подрывом. Однако полное освобождение региона от ВСУ стало еще одним гвоздем в крышку гроба режима Зеленского, резюмировал депутат.