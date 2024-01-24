Основателя Wildberries допросили по делу о пожаре в Шушарах «Mash на Мойке»: Wildberries имела опосредованное отношение к складу в Шушарах

Фото: t.me/mchs_official

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что основателя онлайн-ретейлера Wildberries Татьяну Бакальчук допросили по делу о пожаре на складе в Шушарах. По его информации, следователи выяснили, что строительством и эксплуатацией складского комплекса в петербургском поселке занималась компания, принадлежащая мужу Бакальчук.

«Mash на Мойке» пишет, что проектировкой, стройкой и обслуживанием сгоревшего склада занималась компания «ВБ Девелопмент», в которой 100% принадлежит супругу Бакальчук Владиславу. Канал пишет, что при этом генеральным директором фирмы является другой человек.

По данным «Mash на Мойке», за последние 3,5 года компания Бакальчука 22 раза выступала ответчиком в суде. С чем были связаны тяжбы, не уточняется.

Ранее в Минпромторге назвали странным тот факт, что склад Wildberries в Шушарах работал без прохождения всех необходимых процедур приемки. Перед этим в общественном совете при Роспотребнадзоре призвали МЧС провести внеплановые проверки на всех складах Wildberries.

Глава Wildberries спустя неделю после пожара в Шушарах выпустила видеообращение, заявив, что компания работает над восстановлением логистической инфраструктуры для выполнения обязательств перед партнерами, продавцами и клиентами. Бакальчук назвала самым главным то, что в результате произошедшего обошлось без жертв.