Раскрыты новые детали похищения восьмилетней девочки под Калугой SHOT: отец восьмилетней Златы не причастен к похищению дочери под Калугой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник, что отец похищенной в Калужской области восьмилетней девочки Златы, по предварительным данным, не причастен к произошедшему. По информации канала, в этот момент он находился в ИВС и ждал этапирования в колонию.

Когда 37-летний отец девочки узнал о ее похищении, то начал сильно переживать и постоянно спрашивал, не нашли ли ее, пишет SHOT. По его информации, он полностью отказался от еды и смотрел в одну точку.

В день похищения девочки ее отца задержали и доставили в суд для вынесения приговора по обвинению в краже. Ранее мужчина уже был судим за мошенничество в сфере кредитования.

Девочка пропала 29 ноября в городе Козельске. Она не вернулась домой после школы. Telegram-канал Baza сообщал, что неизвестные написали матери ребенка и заявили, что ее дочь у них, потребовав перевести 1,5 млн рублей в криптовалюте для ее освобождения. Мать обратилась в полицию. Волонтеры и правоохранители организовали поиски.

Вечером 30 ноября Следственный комитет Калужской области сообщил, что ребенок найден и доставлен в больницу. По данным SHOT, второклассницу обнаружили в городе Белеве Тульской области. Она была жива и здорова, травм на теле не обнаружили. Расследование продолжается.