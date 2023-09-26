Раскрыты новые детали дела об убийстве аниматоров на Кубани Убийца аниматоров на Кубани оказался замешан в преступлении 10-летней давности

Фото: vk.com/kuban.sledcom

Демьян Кеворкьян, обвиняемый в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в Краснодарском крае, оказался причастен к еще одному тяжкому преступлению, сообщили в Telegram-канале регионального управления СК. Следователи установили, что 10 лет назад Кеворкьян убил своего знакомого, инсценировав несчастный случай.

Установлено, что 31-летний обвиняемый в мае 2013 года в станице Ясенской Ейского района совершил убийство своего знакомого, о котором ранее не было известно правоохранителям. Затем мужчина с помощью двоих знакомых перевез тело погибшего в окрестности станицы Новодеревянсковской Каневского района, где инсценировал несчастный случай, сбросив с высоты фрагмент ствола дерева на тело убитого, после чего закопал его в лесополосе, предварительно засыпав цементной смесью, — говорится в сообщении СК.

При проверке показаний на месте было обнаружено и извлечено тело погибшего, сейчас устанавливается его личность. В ближайшее время Кеворкьяну будет предъявлено новое обвинение.

Об исчезновении 37-летнего мужчины и 19-летней девушки, работавших аниматорами, стало известно в конце апреля. Когда они возвращались домой с мероприятия, их машина попала в яму, пробив колесо, после чего несколько мужчин предложили помочь им и поехать за запаской. С того момента аниматоры перестали выходить на связь, вскоре их сгоревший автомобиль нашли в лесу, при этом с банковских карт были сняты около 190 тысяч рублей. Были задержаны трое подозреваемых, которые сознались в убийстве аниматоров, чьи тела закопали в лесу.