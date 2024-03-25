Раскрыты детали успешной защиты ПВО от ракет ВСУ в Ростовской области Голубев: системы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области на участке между Новочеркасском и Батайском, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Он также отметил, что обломки сбитых ракет, запущенных со стороны позиций украинской армии, упали в поле.

Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано, — написал он.

Ранее Министерство обороны России сообщало о ракетной атаке ВСУ на Ростовскую область с использованием зенитных ракет С-200, они были поражены системами ПВО. По данным ведомства, снаряды были переоборудованы для поражения наземных целей. О пострадавших информации не поступало, данные о возможных повреждениях инфраструктуры уточняются.

До этого стало известно об ударе украинского беспилотника по движущемуся автомобилю «Газель» на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори в Белгородской области. В момент удара в машине находились два человека, они не пострадали. «Газель» после удара загорелась.