Раскрыты детали убийства новорожденного ребенка В Кстово арестовали 23-летнюю девушку по подозрению в убийстве дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Кстово Нижегородской области задержали 23-летнюю девушку, которая обвиняется в убийстве дочери сразу после родов, передает Telegram-канал Ni Mash. По данным канала, о преступлении стало известно не сразу.

Как сообщает канал, в апреле девушка родила в домашних условиях и никому об это не рассказала — она сразу же задушила новорожденного ребенка. Telegram-канал также информирует, что тело ребенка до момента обнаружения сутки пролежало в квартире. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, подозреваемая пробудет в СИЗО как минимум два месяца.

Как ранее сообщалось, предполагаемое убийствопроизошло в 3-м микрорайоне Кстово. Следователи нагрянули туда с обысками. Также в Сети появились первые фото с места происшествия.

До этого следственный комитет Москвы возбудил уголовные дела после обнаружения тел двух младенцев на насосной станции в Новой Москве. Трупы новорожденных девочек были обнаружены в помещении насосной станции 18 и 19 марта. У одного ребенка на голове обнаружена рана в теменной области слева.

Также ранее стало известно об аресте пары из Ростова-на-Дону, их обвиняют в убийстве восьмимесячной дочери. При этом они не признают свою вину и перекладывают ответственность друг на друга.