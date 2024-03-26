Раскрыты детали убийства 5-летнего мальчика в Ставрополе В Ставрополе пьяный мужчина убил 5-летнего ребенка своих знакомых

Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

Полиция Ставрополя задержала местного жителя по обвинению в убийстве 5-летнего мальчика, за которым его знакомые попросили присмотреть, сообщает пресс-служба СК по Ставропольскому краю. Отмечается, что в момент преступления мужчина был пьян, тело ребенка он выбросил в мусорный бак.

В ходе допроса ранее судимый мужчина сообщил, что в ночь с 20 на 21 марта текущего года в одной из квартир многоквартирного дома города Ставрополя, будучи в состоянии опьянения, он утопил ребенка, с которым его оставили знакомые. После убийства тело ребенка фигурант вынес в мусорный контейнер, — пишет пресс-служба.

Также сообщается, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, подозреваемый после дачи показаний был отправлен за решетку, в скором времени будет определена мера пресечения. Помимо этого, в ходе расследования будет проведена проверка в отношении родителей ребенка, а также дана оценка действиям сотрудникам органов системы профилактики.

Ранее стало известно, что 44-летнего жителя Ростова-на-Дону подозревают в избиении до смерти родной 89-летней бабушки. Заявляется, что мужчина приходился пенсионерке внуком, он переехал к ней после смерти отца. По словам соседей, подозреваемый регулярно требовал деньги у пенсионерки и издевался над ней, они не раз обращались в полицию, но каждый раз он возвращался обратно.