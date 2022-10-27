Раскрыты детали убийства 12-летней девочки под Ростовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростовской области обнаружили тело 12-летней девочки, передает RostovGazeta. Отмечается, что это произошло на хуторе Тереховском Усть-Донецкого района. По имеющейся информации, подростку нанесли множество ножевых ранений и ударов. Также у девочки диагностирована черепно-мозговая травма, сломаны основание черепа, кости лица, повреждены внутренние органы и порезаны лицо и глаз.

Источник сообщил изданию, что девочка вышла из дома в магазин 24 октября и не вернулась. Сначала родители ребенка из многодетной семьи пытались найти ее самостоятельно, затем к поискам подключились правоохранительные органы.

Маршрут передвижения девочки отследили с помощью камер наружного наблюдения. В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении многодетной матери, которую подозревают в убийстве малолетней дочери. Подозреваемая сама сообщила о случившемся в полицию. Другие дети изъяты из семьи.