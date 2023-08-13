Раскрыты детали сражений за Урожайное «Военкоры Русской Весны» заявили о попытках оттеснить ВСУ из Урожайного

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на служащих батальона «Восток» сообщил, что российские военные пытаются оттеснить бойцов ВСУ от участка фронта в районе Урожайное. По их словам, ВС РФ пытаются уничтожить всю живую силу противника вблизи населенного пункта. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Все на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей — артиллерии не допросишься, она почти там. С раннего утра начинается разогрев — обе стороны пытаются зачистить все живое, что накопилось за ночь. После того как противник выдавил нас с позиций в лесополосах на подступах к Урожайному, которые играли роль передового форпоста, у него открылись дополнительные возможности, и удерживать сам поселок стало гораздо сложнее, — говорится в сообщении военкоров.

Уточняется, что пока украинским военным не удалось вытеснить бойцов ВС РФ из Урожайного, и те продолжают «раскатывать» соперника.

Как заявил ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в ходе ожесточенных боестолкновений украинским военным удалось взять под контроль северную часть населенного пункта Урожайное в ДНР. По его словам, для достижения цели противник стал совершать большое число «мясных штурмов». Кроме этого, в боевых действиях под Урожайным были уничтожены несколько подразделений элитных морпехов ВСУ, отметил он. Минобороны России эту информацию не комментировало.