Раскрыты детали создания фамильного древа Путина Шевелёв: фамильное древо Путина на ПМЭФ собирал его родственник-историк

Фото: NEWS.ru

Фамильное древо президента РФ Владимира Путина было воссоздано благодаря долгой и кропотливой работе его родственника, рассказал корреспонденту NEWS.ru куратор проекта Дома семейных традиций «Кристиан» Михаил Шевелёв. По его словам, компании доверили право оформить родословную главы государства.

Этот поиск вел родственник Владимира Владимировича, который сам историк по образованию. Он больше 20 лет посвятил этой работе. Выпустил, насколько знаю, две книги в разных редакциях. А нам доверили право оформить это древо, сделать дизайн и разрешили его показывать, — пояснил Шевелёв.

Ранее сообщалось, что Дом семейных традиций «Кристиан», который специализируется на проведении генеалогической экспертизы, на своем стенде в рамках Петербургского международного экономического форума представил фамильное древо Путина. Его изображения размещены в экспозиции, а также альбоме компании.

Представитель организации пояснил, что исследование было заказано троюродным братом российского лидера Александром. По данным исследователей, Путины происходят из тверских крестьян. В компании также добавили, что, как правило, экспертиза длится от 10 до 12 месяцев, а ее стоимость начинается от 190 тысяч рублей.