Раскрыта личность возможного виновника пожара в костромском кафе «Полигон» «112»: возможным виновником пожара в кафе «Полигон» является 23-летний военнослужащий

Фото: Скриншот с видео/sledcom.ru

Предполагаемым виновником пожара в костромском кафе «Полигон» является 23-летний военнослужащий, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Подозреваемый мог выстрелить в потолок заведения из пускового устройства «Сигнал охотника» и скрыться, отмечается в публикации.

По данным «112», виновником пожара, в котором погибли по меньшей мере 15 человек, является 23-летний военнослужащий Станислав И. Как отмечает Telegram-канал, он был задержал полицейскими в шести километрах от места происшествия.

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. В результате трагедии погибли 15 человек, еще четверо получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролирует руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко. В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники. По данным СМИ, пожар мог произойти в результате запуска фейерверка по случаю дня рождения одного из гостей.