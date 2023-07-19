Стало известно, что за беспилотник упал в Домодедово На обнаруженном в Домодедово беспилотнике не нашли следов взрывчатки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Найденный в подмосковном Домодедово беспилотник оказался гражданским БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе Домодедовского городского округа. На дроне не было найдено никаких следов взрывчатки. Устройство было передано на дополнительную экспертизу.

Это гражданский квадрокоптер, никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Передали на экспертизу в ФСБ, — сказали в администрации.

О падении беспилотника в Домодедово ранее сообщил Telegram-канал SHOT. Кроме того, канал передавал, что еще один дрон с двойной камерой обнаружили в Люберцах, недалеко от промзоны. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Ранее 82-летний житель Зеленограда обнаружил в лесу полутораметровый дрон с четырьмя винтами и двухметровым размахом крыльев. На место обнаружения БПЛА были вызваны оперативные службы и саперы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что прапорщик береговой обороны засек дрон в небе над секретной воинской частью, где располагается ракетная бригада, прикрывающая Калининградскую область от нападения с моря. По данным канала, информацию о БПЛА передали полицейским. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.