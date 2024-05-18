Раскрыты детали характера убитой в Екатеринбурге молодой девушки Знакомая убитой екатеринбурженки заявила, что она была очень приветливой

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Знакомая погибшей жительницы Екатеринбурга заявила NEWS.ru, что не может ничего плохого сказать об убитой. По словам женщины, ей очень жаль маму девушки.

Мы живем в одном доме, наши дети росли вместе, общались. Аня была приветливой, всегда здоровалась. Подозреваемого я никогда не видела и про скандалы в их семье тоже ничего не слышала, — поделилась знакомая.

Ранее стало известно, что убитую средь бела дня в Екатеринбурге 30-летнюю девушку звали Анна К. В расправе подозревают ее бывшего супруга, который, предположительно, сильно ревновал экс-жену. Девушка работала в Сбербанке и воспитывала девятилетнюю дочь.

Подруга погибшей отметила, что Анна К. в момент убийства состояла в отношениях с другим мужчиной. Однако бывший супруг не хотел отпускать ее. По словам подруги, подозреваемый не имел зависимостей. Мужчина поднимал руку на возлюбленную. Девушка в этой связи «делала носы» и пользовалась услугами зубного хирурга.

В Иркутской области мужчина ранее зарезал жену в ЗАГСе. Оказалось, что он не хотел ставить свою подпись в документах о разводе. По данным SHOT, инициатором бракоразводного процесса стала девушка. Трагедия произошла в Саянске.