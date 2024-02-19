Стало известно о продвижении ВС РФ на Запорожском направлении Рогов: войска России до 1,5 километра продвинулись на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Продвижение российской армии на Запорожском направлении составило от 100 метров до 1,5 километра, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. ВС РФ взяли под контроль территории близ населенных пунктов Вербовое и Работино, отметил он. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Наши штурмовики смогли продвинуться значительно дальше своих изначальных позиций, заняв более выгодные. Буквально за выходные глубина продвижения передовых отрядов русской армии на линии боевого соприкосновения составила от сотни метров до полутора километров, — пояснил Рогов.

По его словам, ВСУ столкнулись с угрозой потери Работинского выступа, расположенного между Нестерянкой и Новопокровкой. За последние сутки ВС РФ удалось отбить четыре опорных пункта украинской армии близ Работино, уточнил он.

Ранее Telegram-канал «Два майора» сообщил, что российские войска вошли на южную окраину населенного пункта Работино в Запорожской области, а продвижение армии России за последние два дня составило два километра. Канал отмечает, что там сейчас идут тяжелые бои, при этом ВСУ не успевают с подготовкой новых защитных рубежей. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.