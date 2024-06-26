Раскрыто состояние пострадавших при вспышке метана на руднике «Уралкалия» Один из пострадавших на руднике «Уралкалия» находится в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние одного из пострадавших при вспышке метана на руднике «Уралкалия» в Соликамске Пермского края оценивается как тяжелое, второго — средней тяжести, сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень в своем Telegram-канале. Пресс-служба ведомства уточнила, что врачи приняли решение о транспортировке обоих пациентов в ожоговое отделение ГКБ им. Гринберга в Перми.

В настоящий момент к оказанию медпомощи двум пациентам, получившим ожоги, подключены все необходимые специалисты, включая комбустиологов. В Соликамск выехал реанимобиль санавиации с бригадой врачей для принятия решения о тактике лечения и возможной транспортировке пострадавшего с меньшей степенью термического поражения, — рассказала Крутень.

Тем временем пресс-служба краевого минздрава уточнила, что реаниматологи и комбустиологи решили перевезти обоих пострадавших на лечение в ожоговое отделение ГКБ им. Гринберга. Там отметили, что это стало возможным благодаря усилиям соликамских врачей, которым удалось стабилизировать состояние пациентов.

В данный момент машины едут в Пермь, в ожоговом центре все готово для приема пострадавших, — добавили в ведомстве.

Об инциденте на руднике в Пермском крае стало известно 26 июня. По предварительным данным, взрыв произошел на глубине 400 метров. Пострадали двое рабочих, у них сильные ожоги, им оказывается медицинская помощь. Из шахты эвакуировали около 200 человек.

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП в Соликамске. Сотрудники ведомства проверяют, имеет ли место нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.