«Вода коварна»: раскрыто, какую часть Кургана может скоро затопить Губернатор Шумков: центр Кургана затопит при повреждении дамбы

Фото: roscongress.org

Вадим Шумков

Правобережная часть и центр Кургана находятся в зоне, которую может подтопить в случае превышения уровня воды в Тоболе и прорыва дамбы на фоне аномальных паводков, заявил в своем Telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, паводок приближается к городу, о чем говорит текущий уровень воды в Звериноголовском, где он почти достиг отметки в 10 метров.

Сверхнормативные сбросы воды пока не прекращаются, и если они не будут прекращены, правобережная часть с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Более того, в случае превышения уровня воды, если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны, — пояснил он.

Шумков подчеркнул, что сейчас проводятся работы по укреплению и повышению дамб, специалисты также планируют их соединить в ряде районов. Также в населенных пунктах объявлена превентивная эвакуация, однако, по его словам, некоторые жители медлят с этим. Губернатор заявил, что понимает их мотивацию, но «вода коварна» — подтопление может училиться в несколько раз, в том числе и в ночное время суток. Кроме того, по пути следования вод образуются ледовые заторы, которые в неожиданный момент могут создать эффект волны.

До этого Вадим Шумков заявил, что на Курган надвигается волна длиной 30–50 километров. Он добавил, что масса воды большая, она вся двигается в направлении столицы области, а сброс воды с казахстанских водохранилищ по-прежнему в 45 раз превышает норму.