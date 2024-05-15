Раскрыто главное значение взятия под контроль Работино для армии России Рогов: главную роль во взятии Работино играют высоты около него

Фото: МО РФ

Главную роль во взятии под контроль Работино играет не сам населенный пункт, а высоты около него, заявил NEWS.ru председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что они имеют важное значение для того, чтобы контролировать ситуацию на данном направлении.

Взятие под контроль Работино произошло в конце апреля, все это время происходила формальная зачистка, поэтому информация не озвучивалась. Надо понимать, что главную роль играет не сам населенный пункт, а высоты, которые находятся около него. Именно высоты имеют важное значение для контроля на данном направлении, — пояснил Рогов.

При этом он отметил, что взятие под контроль населенных пунктов в зоне спецоперации «вызывает сдержанный оптимизм». По словам Рогова, уже давно не поступало столько хороших новостей. Он добавил, что сейчас инициатива на всей линии боевого соприкосновения находится в руках ВС РФ.

Помимо Работино сейчас идут активные наступательные действия на Временском направлении — в населенных пунктах Старомайорское и Урожайное. Но легкой прогулки не будет, впереди много непростых событий, — заключил он.

Военный обозреватель Виктор Баранец ранее заявил, что взятие Работино приблизило Вооруженные силы России к полному контролю над Донецкой Народной Республикой. По его словам, населенный пункт сильно схож с Часовым Яром: там много капитальных строений, которые были укрытием для оборонявшихся.