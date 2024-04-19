Раскрыто, до каких сел дошла вода из тюменской реки Ишим Вода из Ишима дошла до всех сел Казанского района в зоне паводка

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Вода из реки Ишим дошла до всех населенных пунктов Казанского района Тюменской области, находящихся под угрозой паводка, сообщила в своем Telegram-канале глава района Татьяна Богданова. По ее словам, уровень воды в реке на гидропосте в селе Ильинка составляет 884 сантиметра. В общей сложности затоплены 93 дома, отметила Богданова.

Вода подошла ко всем населенным пунктам, которые находятся в зоне подтопления по течению реки Ишим, и движется в Ишимский район. По всему району подтоплено 93 домовладения, — заявила глава района.

Богданова добавила, что насыпь в Огнево по-прежнему держит воду, в скором времени ее укрепят. При этом за последние сутки уровень воды в Ишиме на гидропосте в селе Ильинка снизился на семь сантиметров.

Ранее жительница села Афонькино Тюменской области сообщила, что люди начали паниковать из-за подступающей к домам воды. По ее словам, их никто не эвакуирует. При этом сам населенный пункт оказался в изоляции из-за размытой дороги.

До этого в правительстве Тюменской области сообщили, что всем жителям города Ишим разослали СМС-оповещения с призывом срочно эвакуироваться из-за подъема уровня воды в реке. Ситуация в регионе оценивается как критическая.