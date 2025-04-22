Раскрыто число пострадавших при взрывах в воинской части «112»: три человека получили травмы от взрывов во Владимирской области

Фото: Сттрингер/NEWS.ru

Три человека пострадали в результате взрывов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области, пишет Telegram-канал «112». В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Канал сообщил о том, что детонация продолжается. В связи с этим для транспорта перекрыто движение на трассе А-108 в районе с 146-го по 167-й километр. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировано свыше 2000 человек, добавил «112».

Днем 22 апреля на территории военной части произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов из-за нарушения требований безопасности. По факту ЧП создана комиссия, которую возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов. По итогам проведения разбирательства виновные будут привлечены к ответственности.

Жительница города Юрьева-Польского Владимирской области Светлана рассказала NEWS.ru, что от ударной волны повыбивало стекла на заводе «Беко». Женщина призналась, что сначала все подумали о мощном раскате грома, однако затем заметили, как под ногами трясется земля.