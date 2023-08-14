Раскрыто число пострадавших, находящихся в больнице после взрыва на ЗОМЗ Минздрав: семь человек находятся в больнице после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машины скорой помощи возле приемного отделения больницы Сергиев Посада

После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде семеро пострадавших продолжают находиться в Сергиево-Посадской больнице, сообщили в Минздраве Московской области. В разговоре с «360» представители ведомства отметили, что им продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает издание, все семеро пациентов остаются на лечении. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе, где располагался склад пиротехники, в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. По словам очевидцев, в соседних с заводом домах взрывной волной выбило стекла. На видео с места событий виден огромный столб плотного дыма. Сообщение о взрыве поступило спасателям в 10:45.

В администрации Сергиево-Посадского городского округа 11 августа сообщили, что после взрыва на складе пиротехники за помощью врачей обратились 84 человека. Представители администрации также заявили, что восемь человек числятся пропавшими без вести. Одна женщина скончалась в больнице от полученных ожогов. За двое суток после взрыва были найдены более 220 фрагментов тел. Экстренные службы также обнаружили 12 костных останков.