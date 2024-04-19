Раскрыто число эвакуированных из-за паводка жителей Курганской области Более 15 тысяч жителей Курганской области эвакуировали из-за паводка

Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Более 15 тысяч жителей Курганской области эвакуированы из-за паводка, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона. Там добавили, что 759 из них находятся в пунктах временного размещения, в районных больницах размещены 163 маломобильных жителя, большинство граждан остановились у родственников.

По данным на 08:00 (06:00 мск) 19 апреля эвакуированы 15 052 человека, в 15 пунктах временного размещения [находятся] 759 человек. Эвакуация продолжается, — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что аэропорт в Кургане и прилегающий жилой сектор защитили от паводков дамбой. Сооружение растянулось на несколько километров. В авиагавани уточнили, что курганский аэропорт расположен на расстоянии менее одного километра от реки Тобол, поэтому может оказаться в зоне подтопления. Однако возведенная дамба должна защитить объект. Пресс-служба добавила, что аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы осуществляются по расписанию.

До этого администрация Курганской области передавала, что уровень воды в реке Тобол увеличился на 20 сантиметров. Он достиг отметки в 850 сантиметров, подчеркнули местные власти. Кроме того, продолжилось повышение уровня воды в реке в Кетовском округе от одного до девяти сантиметров.