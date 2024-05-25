Раскрыто число детей, пострадавших из-за срыва крыши в школе Краснодара В Краснодаре 12 детей пострадали из-за срыва крыши в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Краснодаре около 12 детей пострадали в результате срыва крыши в школе, который произошел из-за сильного порыва ветра, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Отмечается, что учащиеся получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что 25 мая 2024 года около 8 часов 18 минут на территории СОШ № 29, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Рылеева, 147, из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадало около 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести, точное количество пострадавших устанавливается, — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство Западного административного округа Краснодара организовало проверку по факту произошедшего. Также в настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов опубликовал кадры с места происшествия. По словам мэра, хотя инцидент и произошел до начала торжественной линейки, несколько человек получили травмы, им оказывается помощь. На месте происшествия работают спасатели и полиция. Как отметил Наумов, он держит ситуацию на контроле.