Раскрыто число целей, пораженных за сутки группировкой войск «Центр» Минобороны РФ: за сутки группировка войск «Центр» поразила 350 целей

Фото: МО РФ

Александр Савчук

За последние 24 часа группировка войск «Центр» поразила 350 выявленных целей, рассказал ТАСС начальник ее пресс-службы Александр Савчук. В том числе 17 опорных пунктов, 19 пунктов дислокации и более 90 артиллерийских позиций, уточнил он.

Савчук добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены пять гаубиц Д-30, три гаубицы «Мста-Б» и четыре 120-мм миномета. ВСУ потеряли до 370 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата.

Ранее стало известно, что спецподразделение «головорезов» было уничтожено в рядах украинских сил в ходе взятия под контроль Новомихайловки Марьинского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец рассказал, что о задачах бригады ВСУ свидетельствовали в том числе показания пленных, взятых в ходе боев за населенный пункт.

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийского подразделения гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» 13 июня уничтожил до 30 военнослужащих ВСУ в районе сосредоточения. Подготовка боевой машины к стрельбе заняла около минуты.