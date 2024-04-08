Раскрытие секретных данных обернулось уголовным делом для жителя Дзержинска ФСБ задержала жителя Дзержинска за передачу данных о доставке оружия в зону СВО

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Сотрудники управления ФСБ России по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска за передачу сведений о маршрутах перевозки оружия в зону СВО, сообщает пресс-служба ведомства. Против фигуранта возбуждено уголовное дело о государственной измене, передает РИА Новости.

Подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности РФ, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина действовал при поддержке спецслужб иностранного государства. В частности, он раскрывал способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону спецоперации. Информация о стране, которой фигурант передавал сведения, не сообщается, однако на кадрах релиза можно увидеть флаг США.

Сотрудники спецслужбы провели обыск по месту жительства задержанного, изъяты электронные носители. Проводится расследование, устанавливаются возможные сообщники мужчины.

Ранее ФСБ задержала в России участников группировки, создававшей узлы связи для мошеннических кол-центров с Украины. Их считают причастными к хищению более 7 млрд рублей у россиян.