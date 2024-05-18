Раскрыта жуткая деталь убийства девочки под Ростовом РЕН ТВ: на шее убитой под Ростовом восьмилетней девочки нашли пакет

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На шее восьмилетней девочки, убитой в станице Ольгинской в Ростовской области, был обнаружен пакет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местных жителей. Как утверждают очевидцы, подозреваемый в расправе заявлял, что передал школьницу другому человеку, однако они считают это ложью. Кроме того, люди возмутились действиями организации, в которой работал мужчина.

Почему организация, где он работает, не дала точной информации по поводу этой машины? Я лично звонил в эту организацию, они сказали, что машины в Ольгинской нет, — отметил один из местных жителей.

Мужчина уверен, что, если бы организация предоставила данные об автомобиле, в который села школьница, ее можно было бы спасти. Другой местный житель рассказал, что подозреваемый игнорировал некоторые вопросы. Так, он промолчал, когда его спросили, для чего он забрал девочку.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в станице Ольгинской нашли мертвой восьмилетнюю девочку, пропавшую после похода в магазин. Ее тело обнаружили в лесополосе неподалеку от станицы.

Позднее Волк опубликовала кадры с задержанным мужчиной, подозреваемым в убийстве ребенка в Ростовской области. В ролике его в наручниках выводят из камеры.