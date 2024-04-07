Раскрыта тайна появления надписи Akosh + Sasha во Владивостокской крепости СК завершил дело об акте вандализма на батарее Владивостокской крепости

Фото: User:Corsar-85/CC BY 3.0/Wikimedia

В Приморском крае следователи завершили расследование дела о вандализме на территории памятника «Поспеловская батарея», подозреваемыми оказались 23-летний молодой человек и 24-летняя девушка, передает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю. В ведомстве заявили, что задержанные из хулиганских побуждений оставили надпись на объекте культурного наследия.

По версии следствия, 3 марта 2024 года обвиняемые из хулиганских побуждений написали краской из аэрозольного баллона надписи романтического содержания на объекте культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости», — указывается в сообщении.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. О происшествии стало известно благодаря самим участникам акта вандализма — они опубликовали в Сети видео, где запечатлен момент нанесения надписи Akosh + Sasha. После этого были установлены личности злоумышленников.

Ранее полиция Екатеринбурга задержала компанию молодых людей, которые рисовали свастику на подъездах и машинах. Им грозит до 15 суток ареста.

До этого уголовное дело возбудили в отношении жителя Москвы, который нарисовал граффити на эсминце «Бойкий» в Севастополе. Мужчине грозит штраф до 3 млн рублей, известно, что ранее он уже отвечал перед судом за вандализм. Сам он пояснил, что с помощью граффити хотел оставить свою «визитную карточку» городу-герою.