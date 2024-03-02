Раскрыта тайна исчезновения подростка, пропавшего 26 лет назад В Адлере нашли виновника убийства подростка в Петербурге 26-летней давности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Адлере сотрудники МВД задержали 47-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве 17-летнего молодого человека из Санкт-Петербурга, совершенном 26 лет назад, сообщает «Фонтанка». Подозреваемого экстрагировали в Северную столицу, где ему предстоит предстать перед судом, а родственники пропавшего юноши наконец узнали правду о его судьбе.

Как уточняет издание, события разворачивались в августе 1998 года в центре Северной столицы: между мужчиной и жертвой произошел конфликт на лестничной клетке в доме по 4-й Советской улице, в ходе которого подозреваемый ударил подростка в область горла. Пострадавший упал и перестал подавать признаки жизни. Тогда убийца решил избавиться от улик и закопал тело неподалеку от места происшествия, а после переехал в Адлер Краснодарского края.

После этого подозреваемый успел жениться и развестись, а также отсидеть срок в тюрьме за причинения тяжкого вреда с летальным исходом. Его также привлекали к уголовной ответственности за грабеж. Сейчас мужчина ожидает нового наказания.

Ранее в Росгвардии сообщили, что житель Краснодара, обвиняемый в убийстве местного предпринимателя двумя выстрелами из ружья, законно владел оружием. Подозреваемого задержали, а мотивом преступления мог стать денежный долг.