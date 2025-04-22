Раскрыта судьба выдавшего жилищный сертификат мигрантам мэра Выдавший жилищный сертификат мигрантам мэр Нижнекамска Муллин подал в отставку

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

Рамиль Муллин

Мэр Нижнекамска в Татарстане Рамиль Муллин, выдавший жилищный сертификат семье мигрантов, подал в отставку, сообщает «Коммерсант Волга-Урал» со ссылкой на источник в районной администрации. По словам собеседника издания, чиновник сообщил о решении местным депутатам.

Муллин объявил о планах уйти с поста градоначальника во время торжественного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления. Мэр Нижнекамска подвел итоги работы, поблагодарил коллектив администрации и сообщил о предстоящей отставке.

Официальное рассмотрение этого вопроса запланировано на внеочередной сессии районного совета в четверг. Как отмечает собеседник «Коммерсанта», возможно, на заседании сразу представят преемника Муллина. В пресс-службе исполкома Нижнекамского района подтвердили эту информацию.

Решение Муллина выдать жилищный сертификат семье мигрантов возмутило россиян в начале марта. Чиновник опубликовал пост, в котором лично поздравил и вручил двум семьям соответствующие документы.

В программе по выдаче жилищных сертификатов могут участвовать граждане России. Для этого супруги или один из родителей должны быть не старше 35 лет. Семью могут признать нуждающейся в улучшении жилищных условий, но у нее должны быть средства на покрытие остатка для покупки жилья.

Скандалом заинтересовался СКР. Глава комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.