Раскрыта судьба умных трамваев после наезда одного из них на петербуржцев «Подъем»: движение умных трамваев в Петербурге не приостанавливали после ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Движение ретротрамваев с искусственным интеллектом в Санкт-Петербурге после наезда одного из них на людей не было приостановлено, сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе Горэлектротранса. Там уточнили, что причина столкновения «Довлатова» с пешеходами пока не установлена. В связи с этим говорить о судьбе таких составов преждевременно.

Истинную причину предстоит только установить. Сейчас ведется следствие. Горэлектротранс заинтересован в максимально объективном, полном и прозрачном расследовании, — заявили в компании.

Ранее в Санкт-Петербурге трамвай наехал на пешеходов возле станции метро «Приморская». Позднее выяснилось, что это был умный трамвай «Довлатов», собранный на «Уралтрансмаше». Состав оснащен передовыми системами с элементами искусственного интеллекта, включая комплекс активной безопасности. Как утверждает водитель, у трамвая отказали тормоза.

Представители комитета здравоохранения Ленинградской области сообщили, что при столкновении с трамваем на улице Наличной в Санкт-Петербурге пострадали три человека. Среди них двое мужчин и 45-летняя женщина, последняя была госпитализирована в тяжелом состоянии.