Раскрыта судьба горняков после обрушения на шахте «Кальинская» на Урале Один из горняков погиб при обрушении на шахте «Кальинская» на Урале

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В ходе спасательных работ на месте обрушения породы в шахте «Кальинская» в Свердловской области спасен один из горняков, второй шахтер найден мертвым, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на командира отряда филиала ФГУП «Военизированный горноспасательный отряд Урала» Игоря Куковякина. Уточняется, что сейчас тело погибшего поднимают на поверхность.

Нашли второго человека без признаков жизни. Его извлекли из-под завала, его тело поднимают на поверхность для дальнейшей передачи соответствующим органам, — говорится в сообщении.

Выживший рабочий находится в сознании, сейчас его везут в больницу для обследования и оказания помощи. Также известно, что оба шахтера являются местными жителями 1992 и 1997 годов рождения.

Ранее стало известно о приостановке спасательной операции внутри шахты «Пионер» в Амурской области, где после обрушения под землей заблокированными оказались 13 человек. По полученным данным, возросли риски угрозы безопасности спасателей.

Также сообщается, что бурение трех шахт на руднике Пионер продолжается, несмотря на риски повторного прорыва породы и затопления. Отмечается, что связи с шахтерами нет, а разведка выявила, что рудник с высокой вероятностью затоплен.