Раскрыта судьба девочки, которая числилась пропавшей после ЧП в Коми В Коми после схода поезда нашли живой числившуюся пропавшей без вести девочку

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры/ РИА Новости

15-летняя девочка, которая числилась пропавшей без вести после схода поезда с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми, найдена живой, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Воркуты. В ближайшее время ее доставят в больницу.

15-летняя девочка найдена живой, подробности выясняются, — сказал собеседник агентства.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России ранее сообщили, что судьба одного человека остается неизвестной после схода пассажирского поезда в Коми. Речь шла о 15-летней девочке.

В РЖД ранее сообщили, что тело еще одного погибшего обнаружили на месте схода пассажирского поезда в Коми. Таким образом число жертв аварии выросло до двух.

В компании также отметили, что выплатят дополнительно по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда. Пострадавшие получат по миллиону рублей, остальные — по 500 тысяч рублей.

26 июня на перегоне Инта — Угольный сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Как отмечали в РЖД, в пассажирском поезде находились 232 человека. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна в результате осадков.

Как уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в результате схода вагонов семеро человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадали до 40 пассажиров, добавил он. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 263 УК РФ).