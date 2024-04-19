«112» раскрыл судьбу третьего члена экипажа рухнувшего Ту-22М3 «112»: третий член экипажа рухнувшего на Ставрополье Ту-22М3 погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-22М3

Telegram-канал «112» пишет о смерти третьего члена экипажа российского бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося утром 19 апреля в Ставропольском крае. Канал уточняет, что его тело нашли сотрудники поисковой службы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

О крушении самолета сообщил ставропольский губернатор Владимир Владимиров. Он также опубликовал фото обломков самолета и заявил, что двое летчиков вовремя катапультировались. Он тогда заявлял, что жертв нет, разрушений зафиксировано не было.

В Минобороны России позднее сообщили, что Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность, заверили в ведомстве. В момент ЧП боекомплекта на борту Ту-22М3 не было.

В марте вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области. Инцидент произошел утром 21 марта. На борту находились четыре человека, из них пострадал только пилот. Воздушное судно также получило повреждения. Минобороны России эту информацию не комментировало.