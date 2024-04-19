Раскрыта стоимость самого дорогого частного дома в Сочи Самый дорогой частный дом в Сочи продается за 2,3 млрд рублей

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Самый дорогой частный дом в Сочи продается за 2,3 млрд рублей, пишет Telegram-канал «Кубанские новости». По его данным, недвижимость находится в Хостинском районе курортного города.

По информации канала, за данную стоимость можно приобрести объект площадью более 1,6 тысячи квадратных метров. Здание располагается на земельном участке площадью 15 соток.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года наибольшее увеличение цен было зафиксировано на двухкомнатные квартиры в новостройках Челябинска (+12,6% по сравнению с февралем). Также в списке наиболее дорогой недвижимости за месяц оказались студии в Новосибирске (+7,1%), одно- и двухкомнатные квартиры в Красноярске (+6,8% и +7,1% соответственно) и студии в Уфе (+6,7%).

До этого директор направления «Новостройки» компании по продаже недвижимости Валерий Кочетков сообщил, что ускорение темпов роста цен на рынке новостроек связано с повышенным спросом и является устойчивой тенденцией. По его словам, также высокие цены обусловлены подорожанием себестоимости строительства и повышением ключевой ставки Банком России, вслед за которым банки подняли ставки по ипотеке.