Раскрыта причина смерти актера из «Улицы разбитых фонарей» Бабенко Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко покончил с собой

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Российский актер Андрей Бабенко, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный», покончил с собой, сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники. По их данным, в последнее время артист сильно переживал из-за отсутствия новых ролей и одиночества, что могло подтолкнуть его к такому шагу.

У умершего не было родственников, опрошенные коллеги и друзья сказали, что в последнее время он очень переживал из-за нехватки денег и одиночества, — рассказал осведомленный источник.

В свою очередь режиссер Максим Бриус, друживший с Бабенко, рассказал, что ему не хватало денег за съемки в сериалах, поэтому он был вынужден подрабатывать курьером. О смерти друга он узнал на съемочной площадке. По словам Бриуса, его встревожило, что обычно ответственный актер так и не явился на съемки.

Вся съемочная группа стала ему звонить, но он трубку не брал — он был уже мертв. С ним снимался сериал «Крепкие орешки», третий сезон, контракт также был подписан на четвертый сезон, но денег не хватало, — уточнил он.

Отмечается, что у Бабенко нет близких родственников, жены или детей. Деньги на похороны актера собирают его коллеги.

Андрей Бабенко родился в декабре 1975 года. Помимо роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», он также известен зрителям по ролям в «Тайнах следствия», «Морских дьяволах» и «Ментовских войнах». Умер актер 24 июля в своей квартире в Санкт-Петербурге.